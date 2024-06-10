نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر ساخرًا: انضمامي للمنتخب بسبب صداقتي بمحمد صلاح "يحدث في عالم سمسم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عمر جابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، بعض الأقاويل التي انتشرت في وقت سابق، حول انضمامه لقائمة الفراعنة أكثر من مرة كانت بسبب صداقته مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.



وقال عمر جابر في في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "منذ أن احترفت في الخارج كنت مخطط بأن أعود إلى الزمالك مرة أخرى".



وتابع: "أنا بدأت في الزمالك منذ أن كان عمري 5 سنوات، ولكن لم أعرف كيف سأعود مرة ثانية".



وأضاف: "عندما لعبت في بازل السويسري كان من المفترض أن يتم بيع الظهير الأيمن الأساسي، لكن بقى وكان في منتخب سويسرا ولذلك لعب بشكل أساسي، حتى لعبت كظهير أيسر وظهرت بشكل جيد".



وأوضح: "هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 قال لي إن يجب علي اللعب،ولذلك انتقلت إلى الدوري الأمريكي مع بوب برادلي الذي يعرفني جيدا".



واكمل: "ولم أفهم نظام الدوري الأميركي، ولكن هدفي كان المشاركة للانضمام إلى المنتخب، وعقب ذلك ذهبت إلى كأس العالم".



واختتم عمر جابر حديثه قائلًا: "انضمامي للمنتخب بسبب صداقتي مع محمد صلاح تحدث فقط في "عالم سمسم"، وهذا بعيد عن الواقع تماما".