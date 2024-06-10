نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره غينيا بيساو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال 2026.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط عقب تحقيق الفوز على حساب جيبوتي بسداسية وسيراليون بثنائية وأخيرا بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف.

بينما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادل مع بوركينا فاسو بهدف لمثله والفوز على جيبوتي بهدف نظيف، والتعادل أمام أثيوبيا.

موعد مباراة مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والرابعة عصرا بتوقيت غينيا.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لهذه المواجهة

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد المنعم - ربيعة - هاني.

خط الوسط: مروان - حمدي فتحي - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام غينيا بيساو

تنقل المباراة وعبر قنوات SSC SPORT وقناة SSC SPORT 1 HD، الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية في الشرق الأوسط.