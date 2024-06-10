موعد مباراة منتخب الجزائر أمام أوغندا تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة أوغندا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال 2026.



و يتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 6 نقاط، في المجموعة السابعة، بينما يتواجد منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق في المراكز الثاني والثالث والرابع بنفس عدد النقاط لمنتخب محاربي الصحراء.

بينما يتواجد في المركز الخامس والسادس على الترتيب في المجموعة بوتسوانا برصيد 3 نقاط ثم الصومال دون نقاط.

موعد مباراة منتخب الجزائر أمام أوغندا تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق المباراة اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة الجزائر وأوغندا، عبر قناة SSC Extra 1 HD، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.