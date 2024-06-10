عمر جابر: شيكابالا أسطورة وعبدالله السعيد عبقري كرة قدم.. وهذه احتياجات الزمالك في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمر جابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، احتياجات القلعة البيضاء من الصفقات للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.



وقال عمر جابر في في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر".



وتابع: "شيكابالا أسطورة، وشاهدت عندما قال أن بطولة الكونفدرالية الإفريقية هي بطولة عمر جابر، هو لاعب هام وقائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ولا أتخيل الزمالك بدونه".



وواصل: "عبدالله السعيد صنع لنا الفارق على المستوى القيادي والفني، ويعتبر عبقري كرة قدم، إذا مر أي لاعب بالمواقف التي واجهت السعيد، لن يكمل مشواره الكروي".



وشدد: "جوزيه جوميز مدرب جيد للغاية ويكفي أنه تعلم من جوسفالدو فيريرا، وأتمنى استمراره في الزمالك لسنوات".



وأضاف: "أنا على تواصل مع فيريرا حتى الآن، وحضرت فترته الأولى وكان أكثر من رائع".



واستطرد: "جوميز قريب من كل اللاعبين ويعلمنا كرة القدم، والجمل التي نسجل منها الأهداف من صناعتي هي عن طريق جوميز".



واختتم عمر جابر حديثه قائلًا: "نحتاج لعودة طارق حامد في الموسم المقبل، وأتمنى التعاقد مع أشرف بن شرقي وأحمد حجازي، وفيريرا هو أفضل مدرب تدربت معه".