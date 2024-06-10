نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد الحديدي: منتخب غينيا بيساو يشكل تحديًا لمصر وحسام حسن يعيد التفكير في التشكيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي أن منتخب غينيا بيساو يشكل تحديًا شكليًا لمنتخب مصر، وأعرب عن قلقه من نتائج مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخلال حديثه في برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أشار الحديدي إلى أن منتخب غينيا بيساو ليس فريقًا مخيفًا، ويركز على عدد قليل من اللاعبين المميزين، مشيرًا إلى أهمية التعامل بجدية مع الكرات الثابتة.

وتوقع الحديدي عودة حسام حسن لتشكيلة 4-3-3 أمام غينيا بيساو، مع تحديد تشكيلة محتملة للمنتخب المصري.

وأشاد بأداء تريزيجيه مع المنتخب، ورأى أنه كان لديه وكيل لاعبين كان من الممكن أن يحصل على عرض من نادٍ إنجليزي كبير.

وختم حديثه بالتوقع بفوز مصر على غينيا بيساو في حالة اللعب بتشكيلة 4-3-3، وأشار إلى أهمية اللاعبين مثل أحمد حجازي ومحمد النني للأهلي، ورأى أن عودة محمد شريف للأهلي قد تكون أفضل خيار للنادي.