نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي يتمنى تحسن أداء منتخب مصر أمام غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب نجم الزمالك السابق، بشير التابعي، عن أمله في تقديم منتخب مصر أداء أقوى أمام غينيا بيساو، خاصة بعد الأداء المتراجع في لقاء بوركينا فاسو، وأكد على أهمية تحقيق الانتصار بجانب تقديم أداء مميز.

وخلال حديثه في برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أعرب التابعي عن صدمته من تراجع أداء المنتخب في الشوط الثاني من مباراة بوركينا فاسو، وأعرب عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام غينيا بيساو.

وتوقع أن يلعب حسام حسن بتشكيلة تضم ثلاثة مدافعين ضد غينيا بيساو، مشيرًا إلى أنه لعب تحت قيادة كرول بهذه الطريقة وحقق نجاحات كبيرة مع الزمالك.

وقدم تشكيلة متوقعة لمنتخب مصر تضم عددًا من اللاعبين البارزين، مشددًا على أهمية لاعبين مثل تريزيجيه في التشكيلة.

وأكد أن الأهلي لا يفكر في عودة محمد شريف حاليًا بسبب تراجع مستواه في الخليج السعودي، وأشاد بأهمية لاعبين مثل أحمد حجازي ومحمد النني للفريق.