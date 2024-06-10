نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل يقيّم أداء منتخب مصر ويتوقع تعادله مع غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن حصد منتخب مصر للنقاط الثلاث أمام غينيا بيساو في غاية الأهمية بعيدًا عن الأداء، مشيرًا إلى أن المنتخب كان يقدم أداءًا جيدًا في بطولات أمم افريقيا التي توج بها الفراعنة مع حسن شحاتة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كلمة (حلم الصعود) تضايقني كثيرا، فنحن لا نواجه منتخبات قوية، الأصح أن نقول أنه حلم تقديم نتائج قوية في المونديال، واعذر حسام حسن المدير الفني في ظل الضغوط الكثيرة عليه بعد اختياراته في القائمة، وكل ما يهمه فقط تحقيق المكسب".

وأضاف: "كيروش كان من أفضل المدربين الذين قادوا منتخب مصرخلال الفترة الماضية، وكوبر كان يلعب وفق "القماشة" الموجودة معه، ورغم ذلك صعد كأس عالم ونهائي أمم إفريقيا".

وواصل: "هناك 16 نادي في الدوري المصري لديهم لاعبين في مركز الظهير الأيسر كان من الممكن وجود لاعب (أشول) لخوض لقاء بوركينا فاسو".

وتابع: "لو لعب حسام حسن بثلاثي في الخط الخلفي، سيتواجد حمدي فتحي مع ثنائي الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأكرم توفيق، وحسام حسن سوف يحاول تضييق المساحات".

وأكمل: "وجود زيزو بجوار محمد صلاح، يقلل من مستوى الثنائي في الملعب، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب مؤثر جدا ولا بد أن يحصل على حقه".

وأضاف: "اتوقع التعادل بين مصر وغينيا بيساو بالتعادل السلبي أو الايجابي 1-1".

وأتم: "أحمد حجازي لاعب جيد واضافة للدفاع في الأهلي، ومحمد النني أيضا لو انضم للفريق سيكون جيدًا حتى لو قدم نصف مستواه في انجلترا، ولكن لا أؤيد عودة محمد شريف للأهلي".