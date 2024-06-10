نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عمر جابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، كواليس حديثه مع لاعبي القلعة البيضاء، قبل نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، التي توج بها الأبيض.



وقال عمر جابر في في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "قلت في غرفة تغيير الملابس إننا أفضل فريق في العالم قبل لقاء نهضة بركان في مصر وقلت أكثر من ذلك أيضا".



وتابع: "أول 20 دقيقة من مباراة نهضة بركان كانت الأفضل خلال السنوات الأخيرة".



وأضاف: "قمنا بالضغط بشكل عالي واستعدنا الكرة سريعا وسجلنا الهدف، شعرت أننا سنتوج بالبطولة".



وواصل: "حتى الآن لا أعلم ما حدث ضد أرتا سولار في الكونفدرالية، وخسرنا بشكل مفاجئ بهدفين دون رد، وفي لقاء العودة تأخرنا في الشوط الأول بهدف".

وأردف: "الجمهور ظل يشجع اللاعبين في الشوط الثاني بالرغم من كل ذلك، كان من الطبيعي أن يكون بعض الهجوم علينا، لكن ذلك لم يحدث، هذه المباراة من الأفضل لي خلال مسيرتي الكروية".



واختتم عمر جابر حديثه قائلًا: "كنت أعلم أننا سنتوج بقلب الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان، ولاعبي الزمالك على قدر المسؤولية ".