نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: مباراة غينيا بيساو صعبة وبكاء سعفان الصغير يعكس وطنيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بكاء سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أثناء النشيد الوطني في مباراة بوركينا فاسو، يعود لوطنيته الكبيرة، كما هو الحال مع كل من يمثل المنتخب الوطني.

وأوضح الكومي في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، أن مباراة غينيا بيساو لن تكون سهلة كما يظن البعض، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، أكد صعوبة المباراة وأبدى اندهاشه من تصدير فكرة سهولة المباراة وضمان الصعود إلى كأس العالم.

وتابع: " أنه لا توجد مباريات سهلة في كرة القدم حاليًا، والدليل على ذلك التحول الكبير في مباراة بوركينا فاسو في الشوط الثاني، حيث كانت ندا قويًا للمنتخب المصري".

وأضاف: "كنت سعيدًا بدعم جماهير مصر للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم"، لافتًا إلى أن غينيا بيساو ستلعب على الفوز أمام مصر خاصة أنها تخوض المباراة على ملعبها ووسط جماهيرها.

وزاد: " أن منتخب مصر سيقدم مباراة قوية أمام غينيا بيساو والجميع في أعلى درجات التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن صعوبة الملعب والطقس ستكون تحديًا للفريقين مع إقامة المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت غينيا بيساو".

أكمل:"أن ملف فيتوريا تم إنهاؤه بنسبة 95% والمدرب البرتغالي حصل على ثلاثة أشهر كشرط جزائي، وأن لجوء محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، إلى المحاكم المدنية مخالف للوائح اتحاد الكرة والفيفا".

وأختتم:" أن هناك اتجاهًا لإقامة موسم قادم استثنائي لإعادة المسابقات إلى مسارها الطبيعي كما يحدث في كل دول العالم، مؤكدًا أن لجنة الحكام مستمرة وأن مستقبل بيريرا سيتم حسمه نهاية الموسم بعد تقييم الملف بشكل عام، مع اتجاه لتجديد عقده للاستمرار على رأس لجنة الحكام في الموسم القادم".