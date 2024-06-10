نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طارق: رمضان صبحي يحتاج الزمالك وجمهور الأبيض أقوى من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يحتاج للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي بحاجة إلى ظهير جماهيري قوي، يسانده ويعيده إلى بريقه الذي كان عليه في الأهلي قبل رحيله".

وأضاف محمد طارق: "الزمالك يتفوق على الأهلي في الظهير الجماهيري القوي صاحب الشغف المتجدد، وبالتالي سيكون انضمام صبحي لنا سيفيده على المستوى الكروي".