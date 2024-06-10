نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طارق: لم يحدث أن اصطحبت شماريخ في مباراة الأهلي بالسعودية وصاحب الخبر له أغراض شخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يصطحب شماريخ كما تم نشره خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، بالسعودية.

وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "من المستحيل أن أكون اصطحبت شماريخ، لأنها في الأساس ارخص بالسعودية من مصر ولو في نيتي ذلك كنت اشتريتها من هناك".

وأضاف محمد طارق: "صاحب انتشار الخبر له أغراض شخصية ضدي، وفوجئت برسائل حول هذا الأمر، ولكن هذا لم يحدث مطلقًا".