نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: منتخب مصر في الكرات الثابتة "بيضرب الودع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الطريقة التي يدافع بها منتخب مصر في الكرات الثابتة بمباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "منتخب مصر بيضرب الودع في الكرات الثابتة".



وتابع: "هناك كوارث لمنتخب مصر في الكرات الثابتة، والتحركات الدفاعية خاطئة، وأي منتخب سيقوم باستغلال هذا الخطأ كما حدث في مباراة كرواتيا بنهائي كأس العاصمة الإدارية، والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-2".



وأضاف: "على حسام حسن أن يعالج الأخطاء الدفاعية لمنتخب مصر حتى لا تؤثر علينا في المباريات القادمة".



واختتم: "علينا التركيز في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، من أجل وضع قدم في كأس العالم 2026".