نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي.. ولم يكن هدفي أطلع ترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بحلقته مساء أمس السبت مع المهندس عدلي القيعي في استضافة إبراهيم فايق.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإعلام الرياضي المصري كان تحت الميكروسكوب للجميع في حلقة الأمس، وأبارك للثنائي إبراهيم فايق والمستشار ترك أل شيخ على الانطلاقة القوية".



وتابع: "المنافسة تجعل الجميع متحفز من حيث المحتوى والتنوع والضيوف، والمنافسة تجعلك تشتغل، وهناك برامج عديدة رياضية وعدد ساعات المناقشة الرياضية كبيرة للغاية وهذا شئ جيد".



وأضاف: "تحدثت أنا وعدلي القيعي بكل حب عن أنديتنا الأهلي والزمالك، والجميع أعتقد إنه ا ستكون خناقة ولكن ظهر العكس تمامًا".



وأردف: "الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي، ولكن الاحترام كان مسيطرًا على المشهد".



واختتم ميدو حديثه قائلا: "أنا لم يكن هدفي أن أطلع "تريند"، وحديثي مع القيعي كان هدفه الاحترام والتقدير، ولو مدورتش على حق ناديك يبقى متستحقش تكون موجود".