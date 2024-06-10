نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الاسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك تواصل مع عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من أجل ضمه في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك تواصل مع لاعب الإسماعيلي، من أجل استطلاع رأيه حول إمكانية الانضمام لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي".