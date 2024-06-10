الرياضة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الاسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

يرغب مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك تواصل مع عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من أجل ضمه في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك تواصل مع لاعب الإسماعيلي، من أجل استطلاع رأيه حول إمكانية الانضمام لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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