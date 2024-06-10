نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: شيكابالا أسطورة لنا وهو الأكثر تحقيقًا للبطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، هو رمز للجماهير والنادي ويتم التعامل معه كأسطورة.

وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "شيكابالا قد يكون للجماهير المنافسة ليس أسطورة ولكن هو بالنسبة لنا أسطورة حقيقية لأنه الأكثر تحقيقًا للبطولات في النادي".

وأضاف محمد طارق: "عملنا على حل الكثير من المشاكل من أول يوم داخل النادي، وأبرزهم أزمة أحمد فتوح وتجديد عقده رغم كل الأحاديث حول رفضه التجديد".