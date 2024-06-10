الرياضة

شبانة: رمضان صبحي قدم دفوع طبية بشأن فساد العينة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في لجنة الاستماع الخاصة بمنظمة مكافحة المنشطات استمرت لمدة 4 ساعات كاملة، مشيرا إلى أن اللاعب ومحاميه قدما دفوع طبية عن فساد العينة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لجنة المنشطات لازالت في اجتماع حتى الآن من أجل اتخاذ قرار في ملف رمضان صبحي".

وأضاف: "ندعم رمضان صبحي في تلك الأزمة وهو لاعب مصري ويمتلك امكانيات كبيرة، ونحن نسانده بقوة وفي انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة مكافحة المنشطات".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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