نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: رمضان صبحي قدم دفوع طبية بشأن فساد العينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في لجنة الاستماع الخاصة بمنظمة مكافحة المنشطات استمرت لمدة 4 ساعات كاملة، مشيرا إلى أن اللاعب ومحاميه قدما دفوع طبية عن فساد العينة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لجنة المنشطات لازالت في اجتماع حتى الآن من أجل اتخاذ قرار في ملف رمضان صبحي".

وأضاف: "ندعم رمضان صبحي في تلك الأزمة وهو لاعب مصري ويمتلك امكانيات كبيرة، ونحن نسانده بقوة وفي انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة مكافحة المنشطات".