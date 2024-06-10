نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: عواد يماطل في التجديد للزمالك.. ومحمد صبحي يرغب في البقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك جلسة خلال ساعات داخل نادي الزمالك لحسم التجديد مع محمد صبحي حارس المرمى بعدما وافق على البقاء داخل النادي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك مماطلة من محمد عواد في التجديد، وتم التلميح لـ جوزيه جوميز بشأن إمكانية جلوسه بديلا في المرحلة المقبلة حال عدم التجديد.

وأضاف: "محمد صبحي حارس جيد ويحتاج للتطور جيدًا، لديه إمكانيات جيدة، ويحتاج للعمل الفني معه بشكل قوي من جانب المدير الفني".