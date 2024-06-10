نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الوفا: العلاقة بين حسام حسن وصلاح رائعة واللاعب لم يتخاذل في تمثيل منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بدور محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر في السنوات الأخيرة.

وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد صلاح نجم منتخب مصر لم يتخاذل عن تمثيل منتخب الفراعنة في أي وقت من الأوقات ". تابع: "العلاقة بين حسام حسن وصلاح جيدة ولا مجال الشائعات داخل صفوف منتخب مصر ".