محمد أبو الوفا: المنتخب قادر على تخطي عقبة غينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن منتخب مصر قادر على تخطي عقبة منتخب غينيا بيساو غدًا الاثنين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادم.



وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" كلنا ثقة في لاعبي منتخب مصر وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام غينيا بيساو وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم ".

تابع: "فوز منتخب مصر على منتخب بوركينافاسو دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة غينيا بيساو غدًا ".