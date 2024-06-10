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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على مباراة فرنسا وكندا الودية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا، وكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) على الترتيب.

بمشاركة مبابي.. فرنسا تتعادل سلبيًا مع كندا

لم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة.

ويتواجد المنتخب الفرنسي، حامل لقب كأس العالم 2018، ووصيف نسخة 2022 من البطولة ذاتها، في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا التي تنطلق الجمعة المقبل في ألمانيا، إلى جانب منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.

وعلى الجانب الآخر، يلعب منتخب كندا في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الشهر، والتي تضم كل من الأرجنتين وبيرو وتشيلي.