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أحمد جودة - القاهرة -

كشف حمدي النقاز، لاعب الإسماعيلي، بالعديد من التصريحات الهامة حول مسيرته الكروية وتوقعاته لمستقبل الدوري المصري.

حمدي النقاز يتحدث عن مشواره الكروي وتوقعاته لمستقبل الدوري المصري

قال النقاز في برنامج "رقم 10" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، " أن أدائه يتحسن مع الإسماعيلي، وتوقع أن ينتهي الدوري المصري هذا الموسم في الجولة الأخيرة بين فريقي بيراميدز والأهلي".



أوضح:" أن أزمة القيد ساهمت في رحيله عن الزمالك، مشيرًا إلى أنه رحل غصبًا عنه بسبب الظروف المحيطة. وأضاف أن حب الزمالك يبقى خاصًا في قلبه".

أكد:" أنه لا يوجد لاعب حاليًا لا يتمنى اللعب في الدوري السعودي، مشيرًا إلى جاذبية الدوري هناك".



تحدث:"عن الفترة التي قضاها بعد رحيله عن أهلي جدة، حيث ظل لمدة 6 أشهر دون ممارسة كرة القدم، ووصفها بأنها أسوأ فترة في مسيرته".

أشار:"أنه لم ينسجم مع الترجي، معتبرًا أن نادي النجم الساحلي هو النادي الأم بالنسبة له".



تابع: " أن أفضل سنواته في مسيرته كانت في صفوف الزمالك، خاصة مع تحقيق الدوري المصري، مشيرا إلى دور المدرب كارتيرون في عودته للنادي".



كشف:"أن الأهلي فاوضه عندما كان في النجم الساحلي، لكن وجود أحمد فتحي ومحمد هاني جعله يختار الانتقال إلى الزمالك لضمان فرصة أكبر للعب".

أوضح:"أن خبرات الأهلي ساهمت في تتويجه بدوري الأبطال على حساب الترجي".



أعرب:" عن أمنيته بالشفاء العاجل لعلي معلول، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير".



اردف: " أن رحيل فرجاني ساسي أثر على نادي الزمالك، وتمنى له التوفيق في مسيرته".



اختتم:" أن مباراة الزمالك والهلال السعودي في السوبر المصري السعودي كانت الأفضل في مسيرته".