الرياضة

المصري يواجهه النصر الليبي وديا استعدادا للزمالك في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -  

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مباراة ودية اليوم الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية  أمام فريق نادي النصر الليبي وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالدوري الممتاز.

المصري يواجهه النصر الليبي وديا استعدادا للزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك في السابعة مساء يوم الأثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري العام.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات   وخسر 7 مباريات وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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