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أحمد جودة - القاهرة -

يراقب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري محمد الشامي لاعب الفريق البورسعيدي في مباراة مصر وغينيا بيساو الليلة باستاد 24 سبتمبر، في تصفيات مونديال 2026.

علي ماهر يراقب موقف محمد الشامي من المشاركة في مواجهة مصر وغينيا بيساو

يتابع الجهاز الفني للنادي المصري موقف محمد الشامي من المشاركة في مباراة غينيا بيساو بعد تردد عن أنباء احتمالية من معسكر المنتخب الوطني من اقتراب محمد الشامي بمشاركته مع المنتخب في مباراة الليلة.

يواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في السابعة مساء اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي.

ويسعى الفراعنة للفوز في هذا اللقاء لمواصلة سلسلة الانتصارات وتصدر المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم.

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

