كريستيانو رونالدو: ريال مدريد جزء مني وأعطاني كل شئ

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وفريق ريال مدريد السابق، عن مدى حبه للفريق الملكي، وأنه لازال يتابعه حتى هذه اللحظة.

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في التتويج ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، بعدما قدم موسما رائعا.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن ريال مدريد

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات له عن ريال مدريد: " ريال مدريد هو من عمل كريستيانو رونالدو واعطاني كل شئ منذ قدومي من مانشستر يونايتد".

وأضاف:" سيرحل الجميع وياتي غيرهم وسيبقى ريال مدريد للا بد هو الباقي".

ثم أشار رونالدو:" هذا النادي جزءً مني دائما وابدًا ولعائلتي ومعي في كل مكان".

والجدير بالذكر أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو كان لاعبا في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، منذ الصغر، بعدما رحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق معه العديد من الإنجازات والبطولات، ويعد أبرزهم بطولة دوري أبطال أوروبا.