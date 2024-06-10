ألفاريز يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي.. "سنرى ما سيحدث"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف جوليان ألفاريز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف النادي السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم، بعدما تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة.

ألفاريز يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

وقال صحفي إلى ألفاريز:" يُقال أن الكثير من الأندية تهتم بخدماتك للموسم المقبل".

ورد خوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي على الصحفي، موضحا:" حسنًا، هذا ما يقولونه (وسائل الإعلام)، ولكنني هادئ، أنا مرتاح، أنا سعيد جدًا في مانشستر سيتي. سنرى ما سيحدث."

صراع مدوي بين أندية أوروبا لضم ألفاريز

وتلقى النجم الدولي جوليان ألفاريز العديد من العروض خلال الفترة الماضية، من كبار أندية أوروبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن ضمنهم نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى للتعاقد مع بديل مبابي.

