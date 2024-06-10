نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات روي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس اقترب من حل أزمة مستحقات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقد رحل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية بعد الخروج المخيب للفراعنة.

تصريحات محمد أبو الوفا

وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: تواصلنا مع روي فيتوريا في الأيام القليلة الماضية واتفقنا على طريقة سداد باقي المستحقات المالية المتأخرة له وتبقي له مبلغ بسيط فقط سوف يحصل عليه.

وتابع أبو الوفا: الأجواء في المنتخب جيدة ولا توجد أزمات والفوز على غينيا بيساو سيحسم تأهلنا للمونديال بنسبة 70%.