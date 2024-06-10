حسام البدري يكشف تشكيل المنتخب الأمثل لمواجهة غينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، عن التشكيل الأفضل للمنتخب أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر الأمثل

ويأتي تشكيل منتخب مصر الأمثل حسب ما قاله حسام البدري في تصريحات تلفزيونية كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني _رامي ربيعة _ محمد عبد المنعم _ محمد حمدي.

خط الوسط: أكرم توفيق _ حمدي فتحي _ مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه _مصطفى محمد _ محمد صلاح.

حسام البدري يعلق على واقعة إمام عاشور

وكشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، ان واقعة أمام عاشور أثناء استبداله أمام بوركينا فاسو لا تستحق الاستبعاد من المنتخب ولكن إذا تعمًد اللاعب اي رد فعل فلا بد من توقيع غرامة ماليه على اللاعب.

