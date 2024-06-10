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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. آس: اندريك يلاحق بيليه وليكيب تعلق على تعثر فرنسا قبل اليورو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 10-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- رحلة موفقة لايطاليا في المانيا
- باريس نحن قادمون
- اتى التوقيع معهم من اجل نيل السكوديتو
- الكاراز ينذر سينر
كورييري ديلو سبورت
- ايطاليا تفوز على البوسنة
- فراتيسي، دعونا نذهب
- المنتخب الاولمبي الايطالي مطالب بغزو ايطاليا
- انتر وباريلا وافقا على التجديد نحو ٦.٥ مليون
- ماكس مجددا" الفيراري تخرج بصفر
ماركا
- الارض تحت اقدامه
- الكاراز بعمر ٢١ يحقق اول بطولة رولان غاروس
- لقد كان حلما" منذ اليوم الأول
- القفز عاليا" من اجل الذهب
آس
- الملك الجديد على الاراضي الترابية
- فرستابن يهيمن مرة اخرى
- اندريك يطارد بيليه
- آنا بيليترو تسافر من اجل الذهب
موندو ديبورتيفو
- ساحر
- الكاراز يحرز لقب رولان غاروس
- كرة يد، برشلونة بطل اوروبا للمرة ١٢
ليكيب
- نجمة على الارض
- الكاراز بطل رولان غاروس
- فرنسا ٠-٠ كندا
- خجولين قبل اليورو
بيلد
- السعودية تهاجم من اجل خطف افضل لاعبي فليك في برشلونة!!
ذا صن
- أوجاع يوسين
- يوسين بولت يكشف انه تعرض لتمزق في الاربطة بعد ان تم اخراجه على الحمالة ليصبح هوسه في لعب الكرة سببا" في اصابته لتتحول الى جحيم