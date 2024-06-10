الرياضة

الصحف الأوروبية.. آس: اندريك يلاحق بيليه وليكيب تعلق على تعثر فرنسا قبل اليورو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. آس: اندريك يلاحق بيليه وليكيب تعلق على تعثر فرنسا قبل اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 10-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

eaeb7c0742.jpg
  • رحلة موفقة لايطاليا في المانيا
  • باريس نحن قادمون
  • اتى التوقيع معهم من اجل نيل السكوديتو
  • الكاراز ينذر سينر

كورييري ديلو سبورت

83a39d95f8.jpg
  • ايطاليا تفوز على البوسنة
  • فراتيسي، دعونا نذهب
  • المنتخب الاولمبي الايطالي مطالب بغزو ايطاليا
  • انتر وباريلا وافقا على التجديد نحو ٦.٥ مليون
  • ماكس مجددا" الفيراري تخرج بصفر

ماركا

7ac4a9d4c0.jpg
  • الارض تحت اقدامه
  • الكاراز بعمر ٢١ يحقق اول بطولة ​رولان غاروس​
  • لقد كان حلما" منذ اليوم الأول
  • القفز عاليا" من اجل الذهب

آس

980621e32d.jpg
  • الملك الجديد على الاراضي الترابية
  • فرستابن يهيمن مرة اخرى
  • اندريك يطارد بيليه
  • آنا بيليترو تسافر من اجل الذهب

موندو ديبورتيفو

dee2c4090b.jpg
  • ساحر
  • الكاراز يحرز لقب رولان غاروس
  • كرة يد، برشلونة بطل اوروبا للمرة ١٢

ليكيب

267850d6df.jpg
  • نجمة على الارض
  • الكاراز بطل رولان غاروس
  • فرنسا ٠-٠ كندا
  • خجولين قبل اليورو

بيلد

16d6cddc9a.jpg
  • السعودية تهاجم من اجل خطف افضل لاعبي فليك في برشلونة!!

ذا صن

6edace90a0.jpg
  • أوجاع يوسين
  • يوسين بولت يكشف انه تعرض لتمزق في الاربطة بعد ان تم اخراجه على الحمالة ليصبح هوسه في لعب الكرة سببا" في اصابته لتتحول الى جحيم
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا