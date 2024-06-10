نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " رمضان صبحي لن يتم إيقافه يوم" تعرف على سيناريوهات أزمة نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي عن آخر تطورات موقف رمضان صبحي بعد تعرضه للإيقاف بسبب المنشطات.

موقف رمضان صبحي مع المنشطات

وأكد شوبير، أن رمضان صبحي كان في جلسة استماع أمس تابعة لوكالة مكافحة المنشطات المصرية.

وأوضح سيناريوهات ما سيحدث مع رمضان صبحي، وقال أنه من الوارد أن يتم الإقتناع بما قدمه رمضان صبحي خلال جلسة الإستماع والاستكفاء بإيقافه المباراتين السابقتين.

وتابع، من الوارد أيضا أن تؤكد وكالة مكافحة المنشطات أن اللاعب كان يتعامل بنوع من الإهمال ويتم إيقافه لمدة 4 شهور.

وأضاف، أنا فضلت عدم ذكر أسم رمضان صبحي في البداية بسبب ما يحدث الآن وكان يجب الحفاظ على سمعة اللاعب، لكن من ذكر اسمه هو رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام.

وأردف، تحدثت من قبل مع مصدر مسؤول داخل بيراميدز فور علمي بالواقعة، وهو أكد لي في ذلك التوقيت أن اللاعب لن يتم إيقافه وطالبته بضرورة إنهاء الأزمة والاستعداد قويًا لأن الخطأ كان تقنيًا.

وأتم تحدثت مع المسؤول مرة أخرى أمس، وأكد لي أن " رمضان صبحي لن يتم إيقافه يومًا " وتابع أتمنى إنهاء الأزمة ومشاركة رمضان مع فريقه من جديد، وعودته سريعًا للمنتخب المصري لأنه أحد الركائز التي سيعتمد عليها حسام حسن في مهمته مع المنتخب الوطني.

