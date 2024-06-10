نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لاعبين مرشحين لخلافة علي معلول في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامى محمد الليثى، أن النادي الأهلي يفاضل خلال الفترة الحالية بين أكثر من لاعب للإنضمام للفريق لتدعيم الجبهة اليُسرى خلال الموسم المقبل بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن 6 أشهر وربما يرحل عن النادي نهائيًا.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: النادي دخل في مفاوضات مع أكثر من ظهير أيسر أبرزهم المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي، ويسري وحيد (طلائع الجيش )ومصطفي ميسي ( زد ) ووليد علي (فاركو ) ومحمد حمدي ( انبي).

وأشار محمد الليثى: صفقة يحيى عطية الله تواجه بعض المشاكل المالية مع النادي الروسي ووكيل اللاعب، لذا فالأهلي يضع أمامه عدة خيارات محلية للتعاقد مع إحداها حال فشل مفاوضات اللاعب المغربي بشكل رسمي.

وأكد، أن الرباعي يسرى وحيد ووليد علي ومصطفى ميسي ومحمد حمدي ضمن الأسماء المطروحة لخلافة علي معلول وسيتم إختيار أحدهم حال فشل صفقة عطية الله.