نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10-6-2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10-6-2024 وهي التي تقام في جميع البطولات.

حيث تشهد الملاعب العربية والأوروبية خوض مجموعة من المباريات الخاصة بالمنتخبات سواء في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أو لقاءات ودية خاصة بالقارة الأوروبية استعدادًا لليورو.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10-6-2024 في جميع البطولات

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين

تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)

17:00الصومال--: --بوتسوانا

17:00غينيا الاستوائية--: --مالاوي

20:00بنين--: --نيجيريا

20:00أوغندا --: -- الجزائر

20:00غينيا بيساو--: --مصر

23:00غانا--: --جمهورية إفريقيا الوسطى

23:00غينيا--: --موزمبيق

23:00بوركينا فاسو--: --سيراليون

مباريات ودية

20:00التشيك--: --مقدونيا الشمالية

22:45هولندا--: --أيسلندا

22:45بولندا--: --تركيا

