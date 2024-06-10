نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موديست لن يرحل".. مفاجأت بالجملة داخل الأهلي وعرض عربي جديد لرحيل كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، حسم ملف الصفقات الجديدة وأبرز الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويرغب كولر في تدعيم خط الدفاع بشكل قوي استعدادا للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

- تطورات الراحلين عن الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر اون تايم سبورتس:" احتمالات ببقاء موديست حتى ولو لمدة 6 أشهر لتعويض غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وسوف يغيب لمدة بين شهر أو أكثر".

وتابع:" يوجد مهاجم إفريقي قريب من الأهلي في الوقت الحالي، الموسم الجي سيكون مختلفا بوجود مهاجم افريقي جديد ورحيل موديست، وعرضا عربيا لاستعارة كهربا".

وأختتم:" علي معلول سيجدد عقده بنسبة 99%، وأي حديث عن رحيل أي حارس مرمى داخل الأهلي ليس لها أساس من الصحة".

