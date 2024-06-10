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أحمد جودة - القاهرة - يخوض مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، بطولة "يورو 2024" بتشكيل لم يسبق لنصفه المشاركة في بطولة كبرى، لكن القائد هاري كين يرى أن كل لاعب بالفريق يستحق مقعده، والفريق يملك ما يكفي من الخبرة للنجاح في ألمانيا.

كين: لدينا ما يكفي من الخبرة لتحقيق لقب "يورو 2024"

وكان هاري ماغواير، خاض 63 مباراة دولية، وجاك غريليش (36 مباراة دولية) بين المستبعدين بعد تقليص تشكيل ساوثغيت إلى 26 لاعبًا يشاركون في البطولة التي تقام بين 14 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز).



وقال كين لوسائل إعلام بريطانية: "أعتقد أن لدينا أكثر مما يكفي من الخبرة، خاصة الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في بطولتين أو 3، سيكون هناك دائمًا لاعبون جدد يستحقون الوجود هنا".

وتابع: "بالنسبة للاعبين الذين تم استبعادهم، من المحزن أن نراهم يرحلون، لكن في النهاية هذا ما يحدث عندما تلعب مع إنجلترا، يتعين على المدرب اتخاذ قرارات صعبة، كل لاعب يستحق أن يكون هنا، كل شخص يجلب شيئًا مختلفًا للفريق وسنحتاج إلى كافة اللاعبين الـ26 إذا أردنا أن ننجح".

وعانى مهاجم بايرن ميونخ، كين، من إصابة في الظهر قرب نهاية الموسم، لكنه عاد للمشاركة في فوز إنجلترا على البوسنة والهرسك الأسبوع الماضي، وفي الخسارة 1-0 أمام أيسلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال كين عن لياقته البدنية: "أنا بخير، كانت الخطة بالنسبة لي المشاركة لمدة 60 دقيقة أمام أيسلندا، لقد كان معسكرًا جيدًا حقًا بالنسبة لي شخصيًا".

وأضاف: "خضت أسبوعًا جيدًا من التدريبات، و30 دقيقة (أمام البوسنة والهرسك)، ثم بضعة أيام أخرى من التدريب، ثم 60 دقيقة ضد أيسلندا، أشعر أنني مستعد حقًا وفي مستوى جيد".

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في "يورو 2024" يوم 16 يونيو (حزيران) بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة.