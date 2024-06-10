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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير مذيع قنوات أون سبورت عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت عن حقيقة رحيل مروان عطية نجم الأهلي عن الفريق خلال المرحلة المقبلة منضمًا إلى الدوري السعودي.

حقيقة رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن اللاعب مستمر داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح على مسئوليته، أن النادي الأهلي لم يمتلك أي عرض رسمي لرحيل مروان عطية عن الفريق سواء إن كان عربي أو أوروبي.

وتابع، وارد أن يكون وكيل اللاعب لديه عرض من نادي الرائد السعودي كما يشاع، لكنه لم يصل رسميا إلى مسئولي القلعة الحمراء.

وأتم، الأهلي لن يفرط في خدمات مروان عطية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لإنه من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها كولر في الفريق.

