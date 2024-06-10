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أحمد جودة - القاهرة - في ظل الغياب المتوقع لديفيد ألابا، يبدو أن ماركو أرناوتوفيتش، سيحمل على عاتقه آمال الكرة النمساوية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

أرناوتوفيتش يحمل آمال النمسا في يورو 2024

أرناوتوفيتش ولد في العاصمة النمساوية فيينا يوم 19 نيسان / أبريل 1989، وتعود أصوله إلى صربيا، وهو يشارك في البطولة للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق له وأن شارك في نسختي 2016 و2020.

موهبة أرناوتوفيتش بدأت في الظهور مبكرا، ولعب للعديد من الفرق في مرحلة الناشئين، ومن ضمنها أوستريا فيينا ورابيد فيينا، قبل أن ينضم إلى صفوف فريق الشباب بتفينتي الهولندي عام 2006.

وفي موسم 2006/2007، تواجد أرناوتوفيتش في قائمة تفينتي بالدوري الهولندي، ولم يشارك في العديد من المباريات، قبل أن يشارك في 16 مباراة في الموسم التالي دون تسجيل أي هدف.

وفي موسم 2008/2009، تألق أرناوتوفيتش ونجح في فرض اسمه بقوة، حيث سجل 14 هدفا في 41 مباراة شارك بها مع الفريق في كل البطولات، الأمر الذي جذب الأنظار إليه بشدة، ليطلب إنتر ميلان ضمه، مع رحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة مطلع موسم 2009/2010.

ومنذ وصوله إلى ميلانو، دارت المقارنات بينه وبين إبراهيموفيتش، حيث يتشابهان كثيرا في طول القامة والبنية الجسدية، والقدرة على الارتقاء في ضربات الرأس.

لكن المقارنة كانت ظالمة بالنسبة للاعب النمساوي، الذي شارك في 3 مباريات فقط مع إنتر ميلان، لكنه كان محظوظا بالتواجد ضمن الفريق الذي حقق الثلاثية التاريخية مع المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ورحل أرناوتوفيتش في الموسم التالي إلى ألمانيا، حيث انضم إلى صفوف فيردر بريمن، وقضى هناك 3 مواسم كانت كافية بالنسبة لستوك سيتي الإنجليزي لضمه في موسم 2013/2014.

وخلال تواجده مع ستوك سيتي في 4 مواسم، سجل أرناوتوفيتش 26 هدفا في 145 مباراة بكل البطولات، ولم تقدم تجربته مع وست هام الذي انضم إليه عام 2017، أي جديد، حيث رحل بعد موسمين فقط مسجلا 22 هدفا في 65 مباراة.

واتخذت مسيرة أرناوتوفيتش اتجاها آخر، بعدما انضم إلى صفوف شنغهاي بورت الصيني في عام 2019، حيث قضى هناك 3 مواسم سجل خلالها 20 هدفا في 39 مباراة.

وعاد النجم النمساوي إلى أوروبا مجددا من بوابة بولونيا الإيطالي في عام 2021 حيث تألق مع الفريق في أول مواسمه وسجل 15 هدفا في 34 مباراة، وسجل 10 أهداف في 23 مباراة في الموسم التالي، ليطلب إنتر ميلان الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مطلع موسم 2023/2024.

ورغم قلة مشاركاته مع إنتر ميلان، في ظل وجود الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، إلى جانب البديل التشيلي أليكسيس سانشيز، سجل أرناوتوفيتش 4 أهداف، بالنظر إلى كونه يشارك كبديل في أغلب المباريات.

وعلى المستوى الدولي، بدأ أرناوتوفيتش مسيرته من خلال المشاركة في مواجهة النمسا مع جزر فارو في تشرين الأول / أكتوبر عام 2008، وهو اللاعب الأكثر ظهورا بقميص منتخب بلاده برصيد 111 مباراة دولية، كما سجل 36 هدفا ليصبح الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين، خلف النجم توني بولستر الذي سجل 44 هدفا، وهو رقم ليس ببعيد على أرناوتوفيتش الذي ربما يدخل التاريخ في بلاده من خلال يورو 2024.