نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير أفشة من المشاركة في مباراة فاركو بالدوري العام بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير محمد مجدي أفشة نجم وسط فريق الأهلي من المشاركة أساسيا أمام فاركو بالدوري العام، بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أنه تم حل أزمة محمد مجدي أفشة نجم وسط النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع، اللاعب شارك في مباراة النجوم الماضية كبديل، وهذا يعني أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المدير الفني.

وعن مشاركته بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام فاركو، أكد أن الأمر سيرجع للرؤية الفنية للمدير الفني، ولكن بخصوص الأزمة الأخيرة بسبب تصريحات اللاعب تم حلها نهائيا.