الرياضة

مصير أفشة من المشاركة في مباراة فاركو بالدوري العام بعد أزمته الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة -  

 


تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير محمد مجدي أفشة نجم وسط فريق من المشاركة أساسيا أمام فاركو بالدوري العام، بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أنه تم حل أزمة محمد مجدي أفشة نجم وسط النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع، اللاعب شارك في مباراة النجوم الماضية كبديل، وهذا يعني أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المدير الفني.

وعن مشاركته بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام فاركو، أكد أن الأمر سيرجع للرؤية الفنية للمدير الفني، ولكن بخصوص الأزمة الأخيرة بسبب تصريحات اللاعب تم حلها نهائيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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