نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي مقابل 240 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب المدافع الدولي محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد وصول العديد من العروض الخليجية لضم اللاعب.

وتألق عبد المنعم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة سواء بقميص الأهلي أو منتخب مصر، ليلفت أنظار العديد من الأندية العربية والأجنبية.

- عرض ضخم لرحيل عبد المنعم

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" الأهلي لديه شعور بأن الموسم الحالي هو الإخير له داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد وصول العديد من العروض عبر شركة التسويق المسئولة عنه".

وتابع:" الأهلي منح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل ولكن شرط وجود عرض مغري".

وواصل:" شركة تسويق عبد المنعم، نجحت في جلب عرض من الدوري السعودي وأخر من الدوري القطري والعرض الفرنسي ضعيف جدا".

وأشار:" العرض السعودي هو الأعلى حيث سيتقاضى اللاعب 5 مليون دولار لمدة 3 سنوات، اي ما يقترب من 240 مليون جنيه مصري أي يعني أن اللاعب سيحصل على 80 مليون في الموسم".

