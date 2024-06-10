نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكون بن شرقي بديل زيزو في الزمالك؟.. رد حاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، نتيجة مفاوضات إدارة الفارس الأبيض مع المغربي أشرف بن شرقي، لعادته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف بعد رحيله عن صفوف الريان القطري.

- تطورات صفقات الزمالك

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" يوجد خطط متعددة ومساعدات من جميع الأشخاص لحسم صفقة بن شرقي هذا الصيف لصالح نادي الزمالك".

وتابع:" عواد وصبحي مستمران داخل الزمالك ولا توجد نية ارحيل أحدهم وتم الاتفاق ويتبقى الامضاء فقط".

وواصل:" وصول بن شرقي سيمون مستقل عن طريق محبين الزمالك وبعض الرعاه، ولا توجد نية أو حديث لرحيل زيزو، بشأن تمويل الصفقة ليس لها أي وجود ايزو باقي".

وأختتم:" شيكابالا جدد موسمين داخل الزمالك ومن حقه هذا التكريم وهو من سيحدد مصيره عقب انتهاء الموسم القادم".