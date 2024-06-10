نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب مفاجئ.. نجم الأهلي يختار مهاجم المنتخب الأمثل ضد غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يري أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد شريف مهاجم الفراعنة هو الأنسب لقيادة هجوم المنتخب الوطني الليلة في مباراته أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو، اليوم الاثنين 10 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

تصريحات أحمد بلال

وقال أحمد بلال في تصريحات إذاعية: إنه لا بد من استغلال سرعات محمد شريف في الهجمات المرتدة أمام غينيا بيساو، وحسام حسن هو من يمكنه تحديد حالة محمد شريف من خلال التدريبات الأخيرة، خاصة أن المنتخب لا بد أن يحقق الفوز اليوم ليواصل الحفاظ على العلامة الكاملة ليتمتع بثقة كبيرة.

وأكمل بلال: الكرة الأفريقية تطورت كثيرًا ولا بد من تخطي كافة التحديات لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم.