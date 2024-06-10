نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو اليوم وموعد المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الإثنين، أمام نظيره غينيا بيساو.



ويحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على غينيا بيساو في رابع جولات مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا مصر وغينيا بيساو في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم إلى جوارهما منتخبات بوركينا فاسو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي بسداسية دون رد، وسيراليون بهدفين دون رد، ثم الانتصار الأخير أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق غينيا بيساو المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا في المباراة الأخيرة.

ويدخل الفراعنة مباراة اليوم بغرض الفوز ولا بديل عن ذلك، من أجل الوصول للنقطة الـ 12 والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

واستقر حسام حسن على عودة محمد حمدي لقيادة الجبهة اليسرى، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تعرضه للإيقاف، فيما يُفاضل بين الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور في وسط الملعب.

تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، ومفاضلة بين زيزو وإمام عاشور.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم



من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم



تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت 1.

معلق مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم



يتولى حاتم بطيشة التعليق عبر SSC SPOTRTS، بينما يٌعلق مؤمن حسن على أحداث المباراة عبر قناة أون تايم 1 بالصوتية الأولى، ومحمد سيد عفيفي في الصوتية الثانية.