نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة فليك الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من مضاردة واحد من أبرز اهداف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ريال مدريد ينسحب من صفقة كيميش

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن إدارة الملكي قررت الانسحاب من توقيع جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري بنهاية صيف 2025 وسط شكوك حول استمراره أو تجديد عقده للبقاء في قلعة اليانز ارينا.

وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من كون القيمة السوقية لكيميش تبلغ 50 مليون يورو فقط لكن سعر البيع الخاص به قد ينخفض لنحو 10 مليون يورو فقط خشية من إدارة البافاري برحيله مجانًا الصيف القادم.

وكان الريال يمني النفس بضم لاعب وسط بديل لتوني كروس الذي قرر اعتزال كرة القدم لكن بيريز يفضل الحصول على توقيع لاعبين شبان وسيبلغ كيميش في شهر فبراير المقبل الثلاثين من عمره بجانب إنه يرى من الصعب الحصول على لاعبين من البايرن.

وسبق وأن قدم كيميش نفسه لليريال لكن مسؤولي الملكي رفضوا الامر خاصًة أنهم يعتبرون الفونسو ديفيز المفضل للحصول على توقيعه بشكل مجاني بنهاية عقده الموسم القادم.