نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة فليك الأولى ومصير أفشة من المشاركة في مباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 10-6-2024 في السطور التالية:

ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة فليك الأولى

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من مضاردة واحد من أبرز اهداف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن إدارة الملكي قررت الانسحاب من توقيع جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري بنهاية صيف 2025 وسط شكوك حول استمراره أو تجديد عقده للبقاء في قلعة اليانز ارينا.

وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من كون القيمة السوقية لكيميش تبلغ 50 مليون يورو فقط لكن سعر البيع الخاص به قد ينخفض لنحو 10 مليون يورو فقط خشية من إدارة البافاري برحيله مجانًا الصيف القادم.

مصير أفشة من المشاركة في مباراة فاركو بالدوري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير محمد مجدي أفشة نجم وسط فريق الأهلي من المشاركة أساسيا أمام فاركو بالدوري العام، بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أنه تم حل أزمة محمد مجدي أفشة نجم وسط النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع، اللاعب شارك في مباراة النجوم الماضية كبديل، وهذا يعني أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المدير الفني.

وعن مشاركته بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام فاركو، أكد أن الأمر سيرجع للرؤية الفنية للمدير الفني، ولكن بخصوص الأزمة الأخيرة بسبب تصريحات اللاعب تم حلها نهائيا.

رونالدو يحتكر الأرقام القياسية في اليورو

تحظى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، دائمًا بتألق العديد من نجوم الساحرة المستديرة في القارة العجوز، الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى قبل 64 عامًا.

وقبل افتتاح النسخة المقبلة لأمم أوروبا يوم الجمعة في ألمانيا، فقد شهدت النسخ الـ16 السابقة العديد من الأرقام القياسية لأساطير كرة القدم، في مقدمتهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، والهداف الفرنسي السابق ميتشيل بلاتيني.

ويمتلك رونالدو، نصيب الأسد من الأرقام القياسية للنجوم الذين شاركوا في نسخ سابقة بالبطولة؛ حيث يعد هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفًا، بواقع هدفين في نسخة 2004، وهدفًا وحيدًا في 2008، و3 أهداف في كل من 2012، و2016، و5 أهداف في يورو 2020.

كما يعتبر رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ التصفيات المؤهلة للمسابقة بـ41 هدفًا، ليصبح الأكثر إحرازًا في كل من النهائيات والتصفيات بـ55 هدفًا.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في نسخ كأس الأمم الأوروبية، حيث شارك في 5 نسخ سابقة، بدءًا من يورو 2004 بالبرتغال حتى يورو 2020، خاض خلالها 25 مباراة، ليصبح الأكثر لعبًا للقاءات في تاريخ المسابقة.

ولعب رونالدو، أكبر عدد من الدقائق في أمم أوروبا بـ2153 دقيقة، كما أنه اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ12 فوزًا، علمًا بأنه أكثر من حمل شارة القيادة في المسابقة وذلك في 16 مباراة.

وسجل رونالدو، هدفًا وحيدًا على الأقل في النسخ الخمس التي شارك فيها بأمم أوروبا، ليصبح الوحيد الذي هز الشباك في هذا العدد من النسخ، كما أنه الوحيد الذي أحرز هدفين على الأقل في 4 نسخ، والوحيد الذي سجل 3 أهداف على الأقل أيضًا في 3 نسخ بالبطولة.

