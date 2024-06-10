نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف ريال مدريد.. الأهلي يحسم صفقة القرن من أنياب أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، في حسم صفقة من العيار الثقيل، في الأيام الماضية، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق بعد الموسم الماضي الذي شهد تعثر الفريق في جميع البطولات.

ويرغب مسؤولي الراقي في تدعيم خط هجوم الفريق، للعودة من جديد إلى المنافسة بعد المستوى المتراجع الذي قدمه اللاعبين رغم التعاقدات القوية.

- الأهلي يقترب من أوسيمين

وحسمت إدارة الراقي مصير بعض الصفقات الأجنبية من الرحيل وفي مقدمتها البرازيلي فيرمينو، وضم مهاجم جديد من عمالقة أوروبا.

وفجر الإعلامي الشهير عبد الله المريسل، مفاجأة مدوية حيث نشر عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن أوسيمين ونابولي توصلا إلى اتفاق نهائي مع إدارة الأهلي، بشأن انتقال اللاعب إلى الراقي في الميركاتو الصيفي".

وتابع الإعلامي السعودي:" التوقيع الرسمي بين الأهلي ونابولي، بشأن التعاقد مع أوسميين، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

