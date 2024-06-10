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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل قطاع الناشئين بالنادي المصري طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم والتي بدأت من أمس الأحد الموافق التاسع من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية.

المصري يواصل طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين

يتم طرح الاستمارات على فترتين، الفترة الصباحية وتبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، والفترة المسائية وتبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السابعة والنصف مساءً.

تبدأ الاختبارات التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين في الأول من يوليو المقبل على ملعب السيد متولي بجوار جمعية كفالة اليتيم من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

هذا ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط.

تبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا.

يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.

