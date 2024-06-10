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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لقيادة المنتخب الفرنسي لنسيان خيبة الأمل التي لحقت به قبل عامين عندما أهدر فرصة التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح 2-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

"يورو 2024".. مبابي يطمح لمداواة جراح المونديال

ويأمل مبابي أن يقود المنتخب الفرنسي للعودة مرة أخرى للتتويج بالألقاب العالمية، لا سيما وأن آخر لقب توج به منتخب "الديوك" كان لقب بطولة أمم أوروبا في موسم 2020-2021.

ولد مبابي في باريس ونشأ في مدينة بوندي المجاورة، وبدأ مسيرته مع الأندية الكبرى في عام 2015 مع فريق موناكو بالدوري الفرنسي، حيث ساهم في حصد موناكو للقب الدوري في موسم 2016-2017، وهو الموسم الذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في الـ "الليغ 1"، وجائزة الفتى الذهبي.

وعند بلوغه عامه الـ18 في 2017، انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال دائمة بقيمة 180 مليون يورو، مما جعله ثاني أغلى لاعب في العالم وأغلى لاعب مراهق في التاريخ.

ومع باريس سان جيرمان، فاز مبابي بـ5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس فرنسا، بما في ذلك الرباعية المحلية في موسم 2019-2020، بينما قاد النادي أيضًا إلى أول نهائي له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا في عام 2020.

وحصل مبابي على جائزة لاعب الموسم في الـ "الليغ 1"، كما حصل على لقب هداف الدوري الفرنسي 3 مرات، وهو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ويحتل المرتبة الثالثة في عدد التمريرات الحاسمة في التاريخ.

على المستوى الدولي، ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

وفي كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا حقق مبابي رقمًا قياسيًا بعدما أصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم، وكذلك ثاني مراهق، بعد بيليه، يسجل في نهائي كأس العالم.

وأنهى مبابي البطولة التي توج بها المنتخب الفرنسي في المركز الثاني في قائمة الهدافين، وحصد جائزتي أفضل لاعب شاب في كأس العالم وأفضل لاعب فرنسي لهذا العام عن أدائه.

وقاد مبابي، قائد المنتخب الفرنسي حاليًا، منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس العالم 2022، وفاز مبابي بالحذاء الذهبي والكرة الفضية وسجل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم.

على المستوى الشخصي كان مبابي وصيفًا لجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في عام 2022، كما تم اختياره ضمن تشكيلة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" في 2018 و2019 و2022، وجائزة اليويفا لأفضل فريق لعام 2018 وتشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا في 2016 / 2017 و2019 / 2020 و2020 / 2021 و2021 / 2022.

حصل مبابي على جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي 4 مرات، وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي برقم قياسي مشترك بـ5 مواسم.

وفي عام 2023، كان من بين أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم حسب مجلة تايم، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرًا في العالم.

وحاليًا انتهى عقد مبابي مع سان جيرمان، وأعلن اللاعب أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق، وارتبط اسمه منذ فترة طويلة بالانتقال لصفوف ريال مدريد، وربما ينتقل بشكل رسمي للريال بعد انتهاء البطولة.

وسيسعى مبابي بكل قوته من أجل تقديم أفضل ما عنده في النسخة الحالية من البطولة من أجل العودة للوقوف على قمة منصات التتويج مع المنتخب الفرنسي، والانضمام لفريقه الجديد بمعنويات مرتفعة.