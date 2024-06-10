"أنا معجب بك".. رسالة مثيرة من زيدان إلى كيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم أول الصفقات الصيفية المنتظرة داخل قلعة السانتياجو برنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق.

ووقع نجم منتخب فرنسا على عقود انضمامه إلى قلعة مدريد لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر.

- زيدان يوجه رسالة إلى مبابي

وشهد إعلان الريال تعاقده مع مبابي، بعد مواسم مثيرة من المفاوضات ضغط ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، خاصة، كانت سبب في عطل داخل الموقع الرسمي بسبب الإقبال على متابعة الإعلان الرسمي.

وأرسل النجم الأسطوري لمنتخب فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، رسالة إلى مبابي بعد إعلان تعاقده مع الميرنجي جاء بها:" أحسنت مبابي على كل ما فعلته، وما تفعله، ومن أنت، استمر في ذلك".

وأختتم:" أنا معجب بك، لذلك نتابعك ونعجب بما تفعله على أرض الملعب".

