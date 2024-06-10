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أحمد جودة - القاهرة - أتمّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم الإثنين عامه الـ65 ولكن رغبته في مواصلة تحقيق أحلامه لا تتوقف وليس لها مثيل.

وقال بطل أوروبا مع الفريق "الملكي" خلال حديث مع صحيفة إل جورنال "أخبرت أبنائي أنني لست عجوزًا وأني لا أشعر بتلك السنوات".



وخلال حديثه أبدى أنشيلوتي معارضته الشديدة للشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية قائلًا "يمكن لـ "فيفا" أن ينسى ذلك الأمر. سواء اللاعبين أو الأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. تبلغ قيمة المباراة الواحدة لريال مدريد 20 مليونًا و"فيفا" يريد أن يمنحنا هذا الرقم في البطولة بأكملها، هذا لا يعقل. سترفض العديد من الأندية الأخرى مثلنا تلك الدعوة".

أنشيلوتي يرفض مشاركة الريال في مونديال الأندية



وبشأن بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق بعد 4 أيام، قال مدرب "الميرينغي" "ألمانيا، التي لديها عامل الأرض والجماهير، تمتلك فريقًا ممتعًا. بالنسبة لإيطاليا فهي افتقرت إلى تغيير الأجيال عقب تحقيق اللقب في عام 2021، لا أعلم ما هي فرصنا بتلك النسخة".