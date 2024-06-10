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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في "يورو 2024"، التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، خاصة وأن هذه البطولة على الأرجح ستكون الأخيرة له مع المنتخب البولندي.

ويبلغ ليفاندوفسكي حاليا 35 عامًا، حيث ولد يوم 21 أغسطس 1988، وعندما تقام نسخة أخرى من البطولة بعد أربع سنوات سيكون قد بلغ 39 عامًا، بينما سيكون قد بلغ عامه الـ37 عندما يحين موعد كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.



ويملك مهاجم فريق برشلونة الإسباني العديد من الأرقام القياسية مع المنتخب البولندي، فهو الهداف التاريخي للمنتخب البولندي حيث سجل 82 هدفًا دوليًا، كما أنه أكثر لاعب شارك في مباريات دولية مع المنتخب البولندي برصيد 148 مباراة دولية بالإضافة إلى أنه أكثر لاعب بولندي شارك في مباريات أمم أوروبا برصيد 11 مباراة، كما أنه هداف الفريق في البطولة الأوروبية برصيد 5 أهداف.

"يورو 2024".. ليفاندوفسكي يسعى لترك بصمته



كما يبتعد ليفاندوفسكي بفارق هدفين فقط من احتلال المركز الثاني في ترتيب اللاعبين الأوروبيين الأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية، حيث سجل 82 هدفًا بفارق هدف عن البلجيكي روميلو لوكاكو، صاحب المركز الثالث، وهدفين عن المجري فيرينتس بوشكاش الذي سجل 84، وبفارق 46 هدفًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ128 هدفًا.



ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل لاعبي جيله وأفضل المهاجمين على مر التاريخ، وكذلك أحد أكثر اللاعبين نجاحًا في تاريخ "البوندسليغا" ونادي بايرن ميونخ.



سجل ليفاندوفسكي أكثر من 600 هدفًا في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.



وبعد أن أصبح هدافًا للدوري البولندي في الدرجتين الثالثة والثانية مع زنيتش بروشكوف، انتقل ليفاندوفسكي إلى فريق لخ بوزنان، وساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري البولندي الممتاز في موسم 2009-2010.



تألقه في الدوري البولندي جذب اهتمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي انتقل له في عام 2010.



ومع الفريق الألماني حقق ليفاندوفسكي لقبين متتالين للدوري الألماني ولقب هداف الدوري.

كما شارك في نهائي دوري الأبطال مع دورتموند في عام 2013.

ومع بداية موسم 2014-2015 انتقل ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ، الغريم التقليدي لدورتموند في صفقة انتقال حر.



تألق ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020 كجزء من الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).



وفي يوليو 2022 انتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة الإسباني، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل من الفريق "البافاري"، وفي 7 أغسطس 2022 سجل ليفاندوفسكي أول أهدافه مع برشلونة في مباراة ودية، بينما جاءت أول أهدافه في بطولة رسمية يوم 21 من ذات الشهر، حيث سجل هدفين أمام ريال سوسيداد.



وكانت أول ألقاب ليفاندوفسكي مع برشلونة، هو التتويج بكأس السوبر الإسباني لموسم 2022-2023 كما توج بلقب الدوري الإسباني 2022-2023.



ويعد ليفاندوفسكي واحدًا من لاعبين فقط، إلى جانب يوهان كرويف، حقق الثلاثية الأوروبية مع كونه هدافًا في جميع المسابقات الثلاث.



وأصبح قائد المنتخب البولندي واحدًا من لاعبين فقط، إلى جانب كريستيانو رونالدو، فازا بلقب هداف النادي والمنتخب في أوروبا لمدة 3 سنوات متتالية 2019 و2020 و2021.



في عام 2020، فاز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا وتمكن الاحتفاظ بها في عام 2021، كما توج بجائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد تم اختياره ضمن فريق العام من الاتحاد الأوروبي.



كما يحمل الرقم القياسي المشترك لأكبر عدد من جوائز الهداف في أفضل 5 دوريات في أوروبا برصيد 8، إلى جانب ليونيل ميسي.



ويتواجد ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي الأول منذ عام 2008، وقد خاض 148 مباراة دولية وكان عضوًا في فريقهم في بطولة أمم أوروبا 2012 و2016 و2020، وكأس العالم 2018 و2022.

واختير ليفاندوفسكي كأفضل لاعب كرة قدم بولندي 11 مرة، وهو شخصية رياضية بولندية للعام 3 مرات، بالإضافة إلى ذلك دخل ليفاندوفسكي قائمة جينيس للأرقام القياسية، حيث تسلم 4 شهادات تثبت تحقيقه 4 أرقام قياسية في مباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورغ التي أقيمت في سبتمبر 2016، كان أولها تسجيله للأهداف الخمسة في أقل من 9 دقائق وتحديدًا في 8 دقائق و59 ثانية، وثانيها كونه أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم يسجل 5 أهداف بعد مشاركته كبديل في المباراة.



أما الرقم الثالث فتمثل في أن ليفاندوفسكي سجل أسرع ثلاثية "هاتريك" في تاريخ الدوري الألماني في زمن قدره 3 دقائق و22 ثانية، كما أنه سجل أسرع رباعية "سوبر هاتريك" في زمن قدره 5 دقائق و42 ثانية.



ويأمل ليفاندوفسكي أن يقود المنتخب البولندي لأبعد دور ممكن في البطولة، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية قبل اعتزاله كرة القدم حيث كان قد أعلن في العام الماضي أن هذا الموعد بات قريبًا وأنه ربما سيعتزل بقميص برشلونة لأنه يشعر بالراحة هناك.