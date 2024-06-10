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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة الأسبق لنادي الزمالك سيساهم في صفقات الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة ان عباس سيقوم بالتعاقد مع مهاجم أجنبي اهداء منه للقلعة البيضاء والجماهير.

شبانة: مهاجم أجنبي "هدية" من ممدوح عباس.. وعواد يماطل

واستكمل شبانة قائلا: ان وسط محاولات الادارة تجديد عقود محمد عواد، الا ان الحارس أظهر مماطلة في تجديد عقده مع الفريق.

واختتم شبانة قائلا: ان هناك عروض خارجية مقدمة للاعب من ضمنها الدوري التركي.

