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أحمد جودة - القاهرة -

حصد المنتخب المصري للمواي تاي 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي للكبار التي أقيمت في اليونان خلال الفترة من 31 مايو إلى 10 يونيو الجاري.

وفازت شهد مصطفى بالمركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات ذوي الهمم، فيما حصد أحمد فيصل الميدالية البرونزية في وزن 51 كجم وحصد أحمد ناصف على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 91 كجم كما حصدت مي خالد فوزي على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 71 كجم.

وعلى مدار مشوار شهد مصطفى في المنافسات نجحت في التغلب على أبطال من دول السعودية واليونان وانجلترا وتايلاند وحققت أعلى درجة خلال المباريات بواقع 9.6 درجة لتحصد من خلالها الميدالية الذهبية والمركز الأول.

مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي باليونان

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى اللاعبين على المجهود المبذول في البطولة وحصد 4 ميداليات متنوعة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن اللاعبين قدموا أداءً جيدا خلال المنافسات التي اتسمت بالقوة بين الدول المتنافسة.



وشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين في وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوي في وزن 51 كجم، مي خالد في وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوي الهمم.

وتتكون بعثة المنتخب المصري للمواي تاي من 5 لاعبين فيما يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم الدولي أحمد رمضان.

